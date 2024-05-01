الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع حدوث هطولات مطرية رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول، وترافق ذلك بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق المملكة. وتشمل هذه المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

كما يُتوقع أن يتشكل الضباب في بعض أجزاء تلك المناطق، بما في ذلك المناطق الساحلية في تبوك.

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