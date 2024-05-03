شكرا لقرائتكم خبر عن حلم جميع النساء في وصفة سما المصري .. إستخدمى زيت الزيتون مع الموز بهذه الطريقة السحرية ودلعي جوزك في سريرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلم جميع النساء.. إستخدمى زيت الزيتون مع الموز بهذه الطريقة السحرية وستحصلي على نتائج مذهله جداً

زيت الزيتون والموز من العناصر الغذائية الطبيعية المهمة للبشرة والشعر والتي يتم استخدامهم من قبل الكثير من النساء لما لهم من فوائد عديدة وإيجابية وسريعة عند استخدامهم، حيث أن هناك العديد من السيدات يفضلون ن الوصفات الطبيعية والبعد عن مستحضرات التجميل الصناعية لما لها من أضرار كثيرة قد تؤثر بعد فترة من استخدامها بسبب احتواء البعض منها على مواد كيميائية تضر الشعر والبشرة، ولكن من خلال وصفتنا اليوم زيت الزيتون والموز سوف تحصلين سيدتي على نتائج مبهرة عند استخدامها وذلك في وقت قصير للغاية، فلنتابع.

وصفة زيت الزيتون والموز

زيت الزيتون والموز يمتلكان العديد من العناصر الأساسية والفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، ويمكنك تحضير الوصفة من خلال التالي:

إحضار ثمرة واحدة من الموز

ثم يتم تقطيع الموز وهرسه جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثم نقوم بخلطهم جيدا حتى تمام التجانس لتحصلي على خليط متماسك بعض الشيء.

ثم بعدها تقومين بفرد الخليط على الشعر بشكل متساوي حتى الجذور.

ثم تقومين بتغطية الشعر بالغطاء المخصص له.

تركه لمدة ساعة ثم غسله جيدا بماء فاتر.

هذه الوصفة تساعد بشكل كبير على تغذية الشعر وظهوره بشكل مميز وجذاب كنا أنها تجعله أكثر نعومة وانسيابية والقضاء تماما على مشكلة التشابك والهيشان التي تصيب العديد من الفتيات، فلا ت استخدامها، فلا ترددين سيدتي في تجربتها فهي تمنحك الكثير من الفوائد المذهلة