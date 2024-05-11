شكرا لمتابعة خبر عن إعادة النبض لمريض خمسيني بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ وإعادة النبض لمريض خمسيني ، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ بساحات المسجد النبوي الشريف بعد صلاة الجمعة .

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا في تمام الساعة 13:35م ، يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي الشريف.

ولفت إلى أن فرقة إسعافية تطوعية توجهت إلى المريض حيث قامت بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض واستخدام جهاز مزيل الرجفان التابع للهيئة ، وإعطاء المريض صدمات كهربائية.

ونوه بأنه تم نقل المريض إلى مركز صحي الصافية، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له والتأكد من عودة النبض.