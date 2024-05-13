شاهد لقطات من الفلل الفندقية العائمة والشاطئية في منتجع محمية جزيرة ريتز كارلتون

ظهرت مؤخرًا صور لمنتجع ريتز كارلتون نجومة الواقع في محمية جزيرة ريتز كارلتون، والذي يتميز بوجود فيلل فندقية عائمة وشاطئية. يُعتبر هذا المنتجع ثاني وجهة سياحية في منطقة البحر الأحمر على الجزر. من المقرر افتتاح المحمية خلال أسبوعين، وتتوفر فيها 63 فيلا و18 وحدة سكنية، بالإضافة إلى العديد من المرافق المتنوعة.

وسيتم تشغيل المنتجع باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100٪، حيث يتم استخدام أكثر من 760 ألف لوح شمسي، وتوجد أيضًا أكبر منشأة لتخزين الطاقة في العالم في الموقع. يجب أن يُشار إلى أن المنتجع سيتبنى مبدأ الحياد الكربوني بمجرد بدء تشغيله بالكامل.

ويجب أن نذكر أن “البحر الأحمر الدولية”، التي تمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، قد منحت حتى الآن 11239 عقدًا بقيمة تتجاوز 64 مليار ريال (17 مليار دولار). وشملت هذه العقود تطويرًا بقيمة 21 مليار ريال، بالإضافة إلى عقود لتطوير وجهة البحر الأحمر بقيمة 32.8 مليار ريال، وفقًا لتقرير سابق نشرته “الاقتصادية”.

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