واحة الملك سلمان تتعاون مع متحف العلوم في لندن

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وأوضح المشرف العام على «الواحة» أن مذكرة التفاهم تهدف إلى نقل وتوطين التقنيات الخاصة بإدارة المتاحف العلمية، وتطوير المعروضات والاستفادة من خبرات المجموعة وتاريخها العريق في ذلك المجال.
وأكد أن واحة الملك سلمان للعلوم ومن خلال خبرتها التي تمتد لنحو 30 سنة، طورت الكثير من البرامج والفعاليات التي استفاد منها مئات الآلاف من الزوار حضوريا وعن بعد، مبينا أنها تعاونت في تطويرها مع مراكز علمية عالمية من خلال عضويتها في جمعية مراكز العلوم والتقنية، والتي تجمعها مع أكبر وأشهر المراكز العلمية مثل مجموعة متحف العلوم في لندن.
يشار إلى أن «الواحة» تصمم وبشكل مستمر برامجها العلمية بهدف دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، بشكل تكاملي لتطوير القدرات والتدريب على حل المشكلات وتعزيز مهارات الإبداع والابتكار.
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