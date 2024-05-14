1.1 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات نافس بمناطق المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، انطلقت أمس الأول الاختبارات الوطنية «نافس» التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة مع وزارة التعليم، للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك في الفترة من 12 إلى 27 مايو الحالي؛ بهدف قياس الأداء التعليمي للطلبة والمدارس وتحسينه، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية. وتطبق اختبارات «نافس» لهذا العام في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في مناطق ومدن المملكة، بمشاركة مليون و100 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 20 ألف مدرسة، وتستهدف الاختبارات مجالي القراءة والرياضيات في الصف الثالث الابتدائي، ومجالات الرياضيات والقراءة والعلوم في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما تطبق الاختبارات على جميع الطلبة في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مدارس المملكة، وعلى جميع طلبة الصف الثالث الابتدائي في عينة من مدارس المرحلة الابتدائية. تكتسب الاختبارات أهمية عالية: توظف نتائجها لقياس أهم مجالات تقويم الأداء المدرسي (نواتج التعلم).

تربط بتقويم أداء المدرسة مع مقارنة الأداء والفروق بين المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية.

يمكن من خلالها التعرف على مستوى تعلم الطلاب وتحصيلهم في القراءة والعلوم والرياضيات.

قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية.

تنفذ وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والهيئة.

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