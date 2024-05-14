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وزير الخارجية يصل البحرين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية إلى مملكة البحرين اليوم الاثنين.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار البحرين الدولي، د. عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يصل البحرين، وكان في استقباله لدى وصوله مطار البحرين الدولي، سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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