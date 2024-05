شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل البحرين والان نبدء بالتفاصيل

#المنامة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يصل البحرين، وكان في استقباله لدى وصوله مطار البحرين الدولي، سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. pic.twitter.com/dAgPGh4ZOD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 13, 2024

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية إلى مملكة البحرين اليوم الاثنين.وكان في استقباله لدى وصوله مطار البحرين الدولي، د. عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.