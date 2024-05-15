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تراند اليوم : قرار عاجل من النيابة الكويتية بشأن القبض على النائب السابق " أنور الفكر "

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صحيفة الخليج 365 : أصدرت النيابة العامة الكويتية اليوم الأربعاء، قراراً بضبط وإحضار النائب الكويتي السابق أنور الفكر.

وأوضحت النيابة بحسب حساب المجلس على منصة إكس، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية والتي تتضمن التدخل بصلاحيات الأمير.

وأشار حساب المجلس إلى أن أنور الفكر متواري عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قبل النيابة بناءً على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية.

من جهة أخرى كان النائب الكويتي أنور الفكر قد توعد المزورين ومزدوجي الجنسية في الكويت بتعليقهم من رجولهم في ساحة الصفاة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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