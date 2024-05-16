تراند اليوم : بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لشركة بندة: ‏الهلل المتبقية من فواتير العملاء أكثر من 75 مليون ريال

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس التنفيذي لشركة بندة، إن الهلل المتبقية من فواتير العملاء وصلت ل 75 مليون ريال.

وأوضح خلال لقاء مع برنامج "بودكاست الغرفة" :" الشركة تشارك في برنامج" دع الباقي لهم" منذ عام 2006، وهو برنامج إستراتيجي مع جمعية ذوي الإعاقة".

وتابع:" إذا تبقى لعملاء بندة هلل من الفواتير، يطلب منهم الكاشير ترك الباقي للتبرع لجمعية ذوي الإعاقة"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج عبر السنين وفر أكثر من 75 مليون ريال، وهذه المبالغ استخدمت لبناء برج لعملاء بندة في مكة، الهدف منه استدامة للرافد المالي للجمعية لتواصل برامجها بشكل مستمر ومنسق.

وأضاف:" تم الانتهاء من بناء البرج لتستفيد الجمعية من هذا الوقف".