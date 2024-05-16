تخريج دفعة جديدة من طلاب معهد النور للمكفوفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس بتخريج دفعة جديدة من طلاب معهد النور للمكفوفين لعام 1445 هـ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة علي الجالوق.

وتضمن الحفل فقرات ثقافية واجتماعية، تعكس تجارب المكفوفين في ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع المحيط ومشاركاتهم في المناسبات واللقاءات، وبما يعزز وجودهم واندماجهم في مجتمعهم.

وعلى هامش الحفل تم تدشين المعرض المصاحب لعرض إبداعات وإنجازات الطلبة المكفوفين والأعمال الفنية لمنتسبي المعهد، إضافة إلى عرض الأدوات التكنولوجية المتطورة والوسائل الرقمية المساندة التي تواكب التقدم العالمي في هذا الجانب، والتي يمكن من خلالها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بمجتمعهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون مساعدة الآخرين.

وفي ختام الحفل كرم المعهد جمعية إبصار الخيرية على تعاونها وشراكتها مع المعهد لخدمة سفراء ذوي الإعاقة البصرية.