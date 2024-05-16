شكرا لقرائتكم فيديو حريق محطة الوقود بسبب الدفع الإلكتروني قديم والسبب تدخين السائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في المملكة: إن الفيديو المتداول لاندلاع حريق في محطة وقود بعد انفجار الجوال أثناء الدفع الإلكتروني لبطاقة الصراف غير صحيح.

حريق محطة الوقود بسبب الدفع الإلكتروني

وأضافت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن الحادثة قديمة ووقعت في يونيو عام 2021م، وأن سبب الحريق هو إهمال قائد المركبة لتعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء التزود بالوقود.

قد يهمّك أيضاً

بيان توضيحي

وجاء في بيان وقود السعودية: “انطلاقًا من دور اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود (وقود السعودية)، في رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع محطات الوقود والحفاظ على سلامة مرتادي هذه المحطات”.

واستكملت: “إشارة إلى المحتوى المرئي للتداول مؤخرًا، بشأن ما أشيع من خطر استخدام الدفع الإلكتروني عن طريق الجوال في محطات الوقود، تود اللجنة التوضيح بأن تاريخ الحادثة في يونيو 2021م، نتيجة إهمال قائد المركبة لتعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء التزود بالوقود، مما نتج عنه حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات ولله الحمد، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية من قبل الجهات المختصة”.