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الرياض - محمد الوسيري - يترقب المواطنون موعد إيداع دعم سكني الجديد، فيما أعلن البرنامج أن تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ما عدا القسط الأول يتم إيداعه بعد سداده أيًّا كان التاريخ.

موعد إيداع دعم سكني

وشدد سكني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، ردًّا على استفسارات بشأن موعد إيداع دعم سكني في هذا الشأن: على أهمية الانتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية.

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إيداع دعم سكني

وفي وقت سابق، أكد سكني أنه سيتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى، كما أعاد التذكير بأهمية الانتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية.

الاستعلام عن الدعم السكني وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية: أولا الدخول على منصة سكني.

تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثم الضغط على تسجيل دخول.

الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.

ثم الضغط على كلمة استعلام.

بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها. شروط الحصول على الدعم وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي: أن يكون المتقدم من مواطني السعودية.

ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.

كما يجب ألا يقل عمر الفرد عن 21 عامًا كحد أدنى.

كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل).

يلزم أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة في السعودية.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.

ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

دعم سكني