عقوبات رادعة لـ الممارسات المخلة بالمنافسة

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الرياض - محمد الوسيري - استعرض المحامي محمد البيز، العقوبات التي تفرض على مرتكبي الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق.

عقوبات الممارسات المخلة بالمنافسة

وقال البيز في تصريحات إلى روتانا خليجية: إن النظام نص على أن يعاقب بما لا يزيد على 10% من إجمالي المبيعات الثانوية محل المخالفة أو بما لا يزيد على 10 ملايين في حال عدم القدرة على تحديد نسبة 10%، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

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ولفت إلى أن العقوبات تشمل كذلك إيقاع بما لا يزيد على 3 أضعاف المكاسب التي تم تحقيقها من هذه المخالفة، موضحًا أن هناك عقوبة أشد وهي التشهير عبر موقع الهيئة العامة للمنافسة.

الالتزام بنظام المنافسة

وأهابت هيئة المنافسة في وقت سابق بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما دعت الهيئة جميع المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال.