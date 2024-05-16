السعودية | الوكالة الدولية للسرطان ترحب بانضمام المملكة لأبحاث ومكافحة المرض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رحبت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، بالمملكة العربية السعودية باعتبارها دولة مشاركة؛ مما يؤكد على الالتزام بتعزيز أبحاث السرطان والوقاية منه في البلاد.

ووفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية: “إدراكًا للحاجة إلى البحوث حول الكشف المبكر والوقاية من السرطان وجودة الرعاية، أولت المملكة العربية السعودية أولوية لمكافحة السرطان ضمن رعايتها الصحية الأوسع، كما هو موضح في رؤية المملكة 2030”.

وجاء في البيان: “وستوفر عضوية المملكة كدولة مشاركة جديدة في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، فرصة لتطوير برنامج تعاون شامل يهدف إلى تعزيز القدرة على البحوث السرطانية والسيطرة ومكافحة السرطان.

وتشمل مجالات التعاون الأولية بين السعودية والوكالة: تسجيل السرطان، والكشف المبكر والفحص، والبحوث، وبناء القدرات، وتقييم برامج مكافحة المرض.