الاميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أعلن مساء اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 الامير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود خطوبته على الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله ال سعود، وسرعان ماتقدم نشطاء منصة إكس بتقديم التهاني والتبريكات للملحن سهم الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود .

ويتسائل الكثير من جمهور سهم من هي خطيبته وماهي صلة القرابة بينهما، وكم عمر الامير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز “سهم”، ومن هي خطيبة سهم الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود، لذلك ننشر لكم في هذا المقال من هي الاميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله خطيبة الأمير أحمد بن سلطان “سهم” ويكيبيديا.

من هي الاميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله خطيبة سهم

الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود هي البنت الثانية للاميرة فهدة بنت حسين بن عبد الرحمن العذل الزوجة الثانية للأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

عدد أشقائها ثمانية من والدها:

الأميرة عبير بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير عبد الله بن فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الأميرة ياسمين بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

ومن والدتها:

الأميرة علياء بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير محمد بن فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الأميرة هلا بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الأميرة نوف بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ويكيبيديا