ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري (يلا شوت)

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري (يلا شوت) ، في الدوري الممتاز، مباراة الزمالك وفيوتشر على أرض ملعب السلام تعد حدثًا هامًا يستحوذ على اهتمام عشاق القلعة البيضاء. في هذه المباراة، ستتقابل الفرقان في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-24.

مع احتضان السلام لهذا اللقاء، يتوقع أن يكون الملعب ممتلئًا بالجماهير التي ستحضر لمشاهدة هذا الصراع الشرس. التنافس بين الفريقين سيكون مثيرًا والمشجعون متحمسون لدعم ومساندة فريقهم المفضل.

مباراة الزمالك وفيوتشر ستشهد معركة قوية بين اللاعبين الذين سيسعون بشكل كبير لتحقيق النصر. ينتظر من الفريقين تقديم أداء استثنائي والعمل بجدية لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة.

ستكون هذه المواجهة فرصة للجميع لمشاهدة بعض النجوم في العمل، وقد تظهر لمحة من الإثارة والتشويق أثناء سير اللقاء. من المتوقع أن يُظهر اللاعبون مهاراتهم وقدراتهم الفنية، مما يجعل هذه المباراة ذات قيمة كبيرة بالنسبة لجميع المحبين للكرة القدم.

بث مباشر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري (لحظة بلحظة)

ويقدم بوابة الخليج 365، في التقرير التالي كلًا من: بث مباشر مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري (لحظة بلحظة)، موعد مباراة الزمالك اليوم ضد وفيوتشر، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فيوتشر، والتشكيل المتوقع لـ الزمالك، فإلى السطور التالية:-

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري، اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

تُذاع مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى دوري Nile عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وقبل مواجهة فيوتشر مساء الليلة بالدوري، يعود الفارس الأبيض إلى مباريات الدوري بعد توقف ما يقرب من شهر، حيث يتسلح معتمد بعدد من اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على إحداث الفارق، مثل: الحارس محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود علاء ثنائي قلب الدفاع، والتونسي حمزة المثلوثي المدافع الأيمن ومحمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا ثنائي متوسط الميدان مع حشد من الأسلحة التهديفية الخطيرة والممثلة في المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد السيد زيزو وناصر منسي والتونسي سيف الدين الجزيري والبنيني سامسون أكينولا، بينما يبحث فيوتشر أيضا بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو

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هو الآخر عن استعادة توازنه عقب خسارته أمام إنبي بهدف دون رد في الجولة الماضية، ويراهن فيوتشر، صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة، عن تعميق جراح منافسه، خاصة أن الفريق يعتمد على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات وثقافة الفوز بالبطولات والتعامل مع المواقف الصعبة مثل: الحارس محمود عبد الرحيم جنش، وباسم علي وعمر كمال عبد الواحد ثنائي الجبهة اليمنى الدفاعية والمغربي عبد الكبير الوادي لاعب الوسط ومروان محسن رأس الحربة.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر المتوقع

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي – سيد عبدالله نيمار – إبراهيما نداي.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا.