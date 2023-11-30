غيابات النصر والهلال قبل موقعة الديربي السعودي

يفتقد فريقي الهلال والنصر لعدة غيابات قبل موقعة الديربي والتي ستقام غدا الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الهلال، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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غيابات النصر أمام الهلال في الديربي السعودي

تأكد غياب عبدالإله العمري، مدافع فريق النصر عن لقاء الهلال في ديربي الرياض.

ويعاني عبدالإله العمري مدافع العالمي من إصابة في الصدر تعرض لها أثناء اشتراكه مع باولو فيكتور حارس مرمى ‎الأخدود خلال المباراة الماضية للعالمي في الدوري السعودي.

غيابات الهلال أمام النصر

يفتقد الزعيم للعديد من نجومه أبرزهم حارس مرماه محمد العويس الذي يعاني من إصابة في الظهر، وناصر الدوسري الذي يعاني من آلام في الفخذ.

كما يغيب حسان تمبكتي الذي يعاني من انزعاجات في عضلة الساق الخلفية، وياسر الشهراني بسبب آلام في عضلة الساق الخلفية، بالإضافة إلى غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور بسبب تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي.

ويدخل الهلال المباراة وهو متصدر لجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، ويليه النصر في الوصافة بـ 34 نقطة.