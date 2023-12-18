قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تُجري اليوم الإثنين، 18 ديسمبر 2023، قرعة دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، و ذلك بعدما حسم 16 فريقًا تأهله للدور ثمن النهائي، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.

الفرق الـ 16 المتأهلة لدور من دوري أبطال أرووبا

الفرق أصحاب المركز الأول

بايرن ميونخ الألماني، آرسنال الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ريال سوسيداد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، برشلونة الإسباني.

الفرق أصحاب المركز الثاني

كوبنهاجن، آيندهوفن الهولندي، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي.

موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024

تجرى القرعة يوم الاثنين 18 ديسمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024

تذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، كما تذاع مباشرة عبر موقع "يويفا" الرسمي.

مواعيد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تلعب مباريات الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024.

وتقام مباريات الإياب أيام 5، و6، و12، و13 مارس 2024.