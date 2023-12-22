رونالدو أمام فرصة ذهبية للتربع على عرش هدافي عام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، على أمام فرصة ذهبيه لاستعادة ريادته التهديفية بعد غياب لمدة 8 سنوات.

شهد عام 2023 منافسة عنيفة بين رونالدو، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وإيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، على صدارة قائمة هدافي العالم.

وفي الوقت الحالي، يتصدر هاري كين ترتيب الهدافين برصيد 52 هدفًا، وهو يفوق رونالدو وهالاند بفرق هدفين، بعد تسجيله هدف ساهم به في فوز بايرن على فولفسبورج في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

3 مباريات تفصل رونالدو عن استعادة عرشه الكروي

أنهي نادي بايرن ميونخ مبارياته في عام 2023، بعد مواجهة فولفسبورج مساء الأربعاء، وبذلك لن تكون أمام هاري كين فرصة ليتمكن من رفع رصيده التهديفي.

وعلى الجانب الآخر، انتهى عام 2023 أيضًا لـ هالاند ولكن بشكل مؤلم نظرًا لتعرصة لإصابة عضلية، مما أدى إلى غيابه عن مباريات مانشستر سيتي، في كأس العالم للأندية الذي يجري حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وبالتالي، يُعد رونالدو صاحب الفرصة الأكبر لتحقيق لقب الهداف في عام 2023، حيث تبقى له 3 مباريات مع فريق النصر السعودي قبل نهاية العام.

سيواجه نادي النصر كلًا من، الاتفاق واتحاد جدة والتعاون، خلال الأيام 22 و26 و30 من ديسمبر الحالي، ضمن منافسات "دوري روشن" للمحترفين.

سيكون أمام رونالدو فرصة ذهبية، لزيادة عدد أهدافه واستعادة عرشه التهديفي السابقة لأول مرة منذ عام 2015، أي قبل 8 سنوات.

وسبق وأن تمكن الدون، من تحقيق هداف العام خلال 4 مناسبات سابقة، في أعوام 2011 و2013 و2014 و2015.

ترتيب هدافي العالم في 2023

هاري كين: 52 هدفا.

كريستيانو رونالدو: 50 هدفا.

هالاند: 50 هدفا.

سجل رونالدو مع هداف العالم

2011: 60 هدفا.

2013: 69 هدفا.

2014: 61 هدفا.

2015: 57 هدفا.