بث مباشر بدون تقطيع لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي بيراميدز ونظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمعهما على ستاد محمد بن زايد، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري.

وتحتضن الإمارات النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري، والتي يشارك فيها أربع فرق لأول مرة في نظامه الجديد.

بث مباشر بدون تقطيع لمباراة بيراميز وسيراميكا في السوبر المصري

وكانت مباريات نصف النهائي بين فيوتشر وبيراميدز انتهت بخسارة الأخير بركلات الترجيح الماراثونية بنتيجة 14-13، ليتأهل فيوتشر للنهائي ويضرب موعدًا مع الأهلي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا للحكم محمود البنا ويعاونه المساعدان هاني عبدالفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو “VAR” والحكم المساعد “VAR” سمير جمال.