هدف فيوتشر الملغي في الاهلي.. خبير تحكيمي يوضح اللائحة “خاص”

أوضح الخبير التحكيمي ياسر محمود سبب عدم احتساب هدف عبد الكريم الوادي لاعب فيوتشر في مرمى الاهلي خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال “محمود” في تصريحات خاصة لموقع “كورة 365”: “هدف عبد الكريم الوادي في مرمى الاهلي غير صحيح بالتأكيد، والواقعة مفتعلة من اللاعب المغربي”.

وأضاف: “هدف عبد الكريم خطأ لسببين الأول أن الحكم لم يعطي إشارة باستئناف اللعب، أما الثاني أن ركلة البداية بعد الهدف يجب أن يكون لاعبي الاهلي خارج دائرة المنتصف وهذا لم يحدث خاصة وكان هناك 3 لاعبين من الأحمر في الدائرة”.

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كما ينص قانون اللعبة أنه لا يمكن أن تبدأ مباراة أو يعاد بدايتها بعد تسجيل هدف في حالة تواجد لاعبون من الخصم في منتصف ملعب الفريق الآخر أو داخل دائرة المنتصف.

ولذلك تحرص العديد من الأندية على بقاء أحد اللاعبين داخل الملعب أثناء الاحتفال بالأهداف خاصة وأن القانون يسمح باستئناف الفريق الآخر اللعب وتسجيل هدفًا أثناء احتفال الخصم خارج الملعب.

وبناءًا على ذلك رفض محمد عادل احتساب هدف عبد الكريم الوادي في مرمى الاهلي خاصة وأن كان هناك 3 لاعبين من الأحمر داخل دائرة المنتصف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الاهلي بهدفين دون رد سجلهما محمود كهربا وحسين الشحات.