إلغاء السوبر التركي في الرياض قبل ساعة من بدايته

قررت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر التركي، إلغاء اللقاء قبل ساعة من بدايته، والذي كان مقررًا انطلاقها في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب الأول بارك مساء اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر التركي بين جالاتا سراي ونظيره فنربخشة، بسبب بعض الأمور التنظيمية.

وفرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر التركي، قيودًا على المباراة قبل انطلاقها، وهو ما رفضته الأندية الأطراف في البطولة.

وقبل ساعة من انطلاق البطولة ضمن فعاليات موسم الرياض للعام الجاري، لم تصل حافلات الأندية التركية حتى الآن.

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ومن جانبها، قالت “الإخبارية الرياضية”، إن مباراة السوبر التركي بين فناربخشة وجالاتا سراي ستقام وفق الأنظمة المعمول بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ، ولن يُسمح بأي عبارات أو صور سياسية.