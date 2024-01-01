شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يهزم طنطا بثلاثية ويتصدر بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على فريق طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح طنطا التسجيل مبكرًا بهدف من ركلة جزاء، في الدقيقة الثانية، وتعادل الأهلي عن طريق عبد الرحمن شريف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق سمير محمد من ركلة جزاء في الدقيقة 60، وميدو نبيل في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 1.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - عبد الجواد عبد الرحمن - - إبراهيم عبد الحكيم - مازن أسامة.

الوسط: سعد محمد - ميدو نبيل - ميدو أسامة - أحمد طعيمة.

الهجوم: عبد الرحمن شريف - سمير محمد.

وشارك أسامة أحمد بدلًا من سمير محمد، ومحمود حمدي بدلًا من سعد محمد، ويوسف إسلام بدلًا من ميدو أسامة، وعبد الله زيدان بدلًا من عبد الرحمن شريف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 39 نقطة ليعزز صدارة الترتيب، وسجل الفريق 36 هدفًا، مقابل 15 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من: أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.