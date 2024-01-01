- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 31/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد، الموافق 31/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أهمها: الزمالك يسعى لتجديد عقد ثنائى حراس المرمى بعد استمرار فتوح، وإصابة حمزة المثلوثى بشد فى السمانة.
الزمالك يسعى لتجديد عقد ثنائى حراس المرمى بعد استمرار فتوح
يعمل مسئولو نادى الزمالك الفترة الجارية على حسم مصير الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الفريق، من حيث تجديد عقدهما مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى جهودهما فى المباريات والبطولات.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء اللاعبين "قناع تدريبي خاص بالتنفس".
محمود علاء يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريبات الزمالك
تماثل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها فى أنكل القدم، وانتظم فى تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي.
الزمالك ينعى عبد المنعم الحاج مدرب منتخب مصر ورئيس نادى الترسانة الأسبق
نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، عبد المنعم الحاج، مدرب منتخب مصر السابق ورئيس نادي الترسانة الأسبق ورئيس جمعية قدامى اللاعبين الرياضيين، والذي وافته المنية اليوم، الأحد، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.
معتمد جمال يوجه رسالة للاعبى الزمالك قبل المران الجماعى.. تعرف عليها
إصابة حمزة المثلوثى لاعب الزمالك بشد فى السمانة
زيزو وفتوح يحصلان على راحة من تدريبات الزمالك بعد الانضمام للمنتخب
هل يعود "جنش" للزمالك؟.. مصدر فى مودرن فيوتشر يجيب
كشف محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر ، خلال تصريحاته فى الساعات الأخيرة، أنه تم التفاوض معه خلال السنوات الماضية للعودة مرة أخرى لصفوف نادى الزمالك ولكن لم يكتب للمفاوضات النجاح بسبب إيقاف القيد للنادى الأبيض، ورفض مسئولي ناديه رحيله فى هذا التوقيت.
ملفات على طاولة الزمالك تبحث عن حل فى فترة التوقف الدولى
يسعى مسئولو نادى الزمالك لحسم ملفات مهمة فى فترة التوقف الدولى المقبلة، والتي يخوض فيها منتخبنا الوطنى منافسات كأس الأمم الأفريقية، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى استغلال هذا الوقت لوضع الرتوش النهائية والحلول على بعض القضايا المعلقة وتذليل العقبات أمام الفريق الأبيض، وعلى رأسها أزمة القيد.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز