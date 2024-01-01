شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 31/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد، الموافق 31/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أهمها: الزمالك يسعى لتجديد عقد ثنائى حراس المرمى بعد استمرار فتوح، وإصابة حمزة المثلوثى بشد فى السمانة.

الزمالك يسعى لتجديد عقد ثنائى حراس المرمى بعد استمرار فتوح

يعمل مسئولو نادى الزمالك الفترة الجارية على حسم مصير الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الفريق، من حيث تجديد عقدهما مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى جهودهما فى المباريات والبطولات. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء اللاعبين "قناع تدريبي خاص بالتنفس". محمود علاء يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريبات الزمالك تماثل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها فى أنكل القدم، وانتظم فى تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي. الزمالك يتغلب على طقس أفريقيا بـ"قناع التنفس"

الزمالك ينعى عبد المنعم الحاج مدرب منتخب مصر ورئيس نادى الترسانة الأسبق

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، عبد المنعم الحاج، مدرب منتخب مصر السابق ورئيس نادي الترسانة الأسبق ورئيس جمعية قدامى اللاعبين الرياضيين، والذي وافته المنية اليوم، الأحد، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

معتمد جمال يوجه رسالة للاعبى الزمالك قبل المران الجماعى.. تعرف عليها

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي بجلسة خاصة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، استعداداً للفترة المقبلة.

إصابة حمزة المثلوثى لاعب الزمالك بشد فى السمانة

خضع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

زيزو وفتوح يحصلان على راحة من تدريبات الزمالك بعد الانضمام للمنتخب

حصل أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي.

هل يعود "جنش" للزمالك؟.. مصدر فى مودرن فيوتشر يجيب

كشف محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر ، خلال تصريحاته فى الساعات الأخيرة، أنه تم التفاوض معه خلال السنوات الماضية للعودة مرة أخرى لصفوف نادى الزمالك ولكن لم يكتب للمفاوضات النجاح بسبب إيقاف القيد للنادى الأبيض، ورفض مسئولي ناديه رحيله فى هذا التوقيت. شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية فى جيم الزمالك لإصابته بإجهاد عضلى خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى على هامش مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي.

ملفات على طاولة الزمالك تبحث عن حل فى فترة التوقف الدولى