شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر: الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لضم ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر، عن حقيقة اقتراب ناصر ماهر لاعب الفريق، من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال عرابي، عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: "لا يوجد عرض رسمي من نادي الزمالك للحصول على خدمات ناصر ماهر، وهو لاعب محترم، وفيوتشر لن يقف أمام مستقبل أي لاعب، ولو حدث جديد في مسألة القيد فقد يتقدمون بعرض جديد، ولكن لا بد من الحفاظ على مصلحة الفريق الذي يحتاج إلى جودة عالية للمنافسة على البطولات المختلفة".

وأضاف: لم يصلنا أي شيء تخص توقيع عقوبات على محمود عبد الرحيم جنش بسبب تصريحاته عن عدم التواجد في صفوف المنتخب الوطني وهو لاعب محترم ومميز للغاية، وحديثه كان بسبب رؤيته بأن هناك العديد من اللاعبين يستحقون التواجد بصفوف المنتخب الوطني.