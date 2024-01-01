اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- نيوكاسل 00:00

الداخلية - الاتحاد 18:00

المصري - الإسماعيلي 21:00

دوري البطولة الإنجليزية

سندرلاند - بريستون نورث ايند 16:30

بلاكبيرن روفرز - روثيرهام يونايتد 19:00

ليدز يونايتد - برمنغهام سيتي 19:00

ميدلزبره - كوفنتري سيتي 19:00

ليستر سيتي - هيديرسفيلد تاون 19:00

نوريتش سيتي - ساوثهامتون 19:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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