الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليفربول - نيوكاسل 00:00
الداخلية - الاتحاد 18:00
المصري - الإسماعيلي 21:00
دوري البطولة الإنجليزية
سندرلاند - بريستون نورث ايند 16:30
بلاكبيرن روفرز - روثيرهام يونايتد 19:00
ليدز يونايتد - برمنغهام سيتي 19:00
ميدلزبره - كوفنتري سيتي 19:00
ليستر سيتي - هيديرسفيلد تاون 19:00
نوريتش سيتي - ساوثهامتون 19:00
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