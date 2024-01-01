الامارات | سوبر شباب الأهلي والشارقة يُسجل 7 أرقام تاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مباراة شباب الأهلي والشارقة التي جرت يوم الجمعة الماضي في كأس السوبر، وانتهت بفوز «فرسان دبي»، (6-2)، سبعة أرقام تُسجل للمرة الأولى على مدار النُسخ الـ15 السابقة من كأس السوبر.

وشهدت النسخة الـ16 من نهائي السوبر، الخسارة الأولى لمدرب الشارقة كوزمين، وحالة طرد كانت الأولى للاعبين الأجانب، وحصل عليها لاعب الشارقة كايو لوكس، كما انفرد لاعب شباب الأهلي، عبدالعزيز هيكل، بكونه أكثر اللاعبين ظهوراً في نهائي السوبر بسبع مرات، وبات عادل الحوسني أكثر حراس الأندية الإماراتية استقبالاً للأهداف في كأس السوبر، كما أن نهائي النسخة الأخيرة شهد أكبر نسبة أهداف في مباراة السوبر منذ إقامتها في زمن المحترفين، كما نال شباب الأهلي لقب الفريق الأكثر تهديفاً في تاريخ نهائيات السوبر، وأخيراً انفرد الشوط الأول من مباراة شباب الأهلي والشارقة، بظاهرة لم تحدث في الأشواط المماثلة بنهائي السوبر بتسجيل خمسة أهداف.

للإطلاع على الـ7 أرقام التي سُجلت للمرة الأولى في كأس السوبر، يرجى الضغط على هذا الرابط.