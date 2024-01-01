الامارات | الحمادي: «النسور» حقق رقماً لم يحدث من قبل في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق خورفكان لكرة قدم الصالات أنور محمد الحمادي، الموسم الحالي لـ«النسور» في بطولة الدوري بأنه الأبرز، قياساً بالكثير من المواسم الماضية، لما حققه الفريق من انتصارات وأداء مميز في أغلب المباريات، مشدداً على أن الجهازين الإداري والفني واللاعبين يطمحون إلى ترجمة الجهود المبذولة بالفوز ببطولة الدوري، بعد أن أصبح الفريق أول المتأهلين لخوض النهائي.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «نجح فريق خورفكان في تحقيق رقم قياسي لم يحدث من قبل في تاريخ دوري الإمارات لكرة قدم الصالات، إذ احتل المركز الأول في ترتيب فرق الدوري منذ الجولة الأولى، وتمكن من المحافظة على ذلك حتى آخر جولة في دور المجموعات، وهي سابقة لم تحدث من قبل سواء لفريق خورفكان أو على مستوى باقي الأندية، وتبقت لنا محطة أخيرة في ختام البلاي أوف، ونتطلع إلى الفوز بدرع الدوري». وتابع: «المكاسب التي تحققت كثيرة، ومنها اكتشاف لاعبين جيدين من المواهب المواطنة، يمكن أن نبني عليهم لمستقبل الفريق»، وتابع: «الفريق حقق تسعة انتصارات، وخمسة تعادلات، مقابل خسارة واحدة، وهي محصلة ممتازة في مسابقات كرة قدم الصالات».

وختم الحمادي: «المباريات النهائية ستقام يوم 20 الجاري، وهو وقت طويل، ونخشى تراجع أداء الفريق، لذلك سنعقد اجتماعاً مع مشرف اللعبة، لمناقشة برنامج خاص، وتوفير مباريات ودية مع فرق متميزة، للمحافظة على المستوى الفني والبدني».