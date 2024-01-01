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دليل جديد يكشف عن اقتراب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد

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كيليان مبابي - منتخب فرنسا

كيليان مبابي - منتخب فرنسا

كشفت تقارير صحفية، عن دليل جديد يكشف عن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من الانضمام إلى .

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الكروي الجاري 2024، ويحق له التوقيع لأي نادي، حيث يعد أحد أهداف ريال مدريد.

وبحسب الصحفي الإسباني المقرب من ريال مدريد “إيدي أجيري”، فإن مبابي قام بشراء منزل خاص به في العاصمة الإسبانية، خلال الفترة الأخيرة.

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وقال إيدي أجيري، في تصريحات برنامج “الشرينجيتو”، إن منزل اللاعب الفرنسي يقع بجوار المدينة لريال مدريد “الفالديبيباس”.

وطبقًا لما كشف عنه الصحفي، فإن قيام كيليان مبابي بشراء منزل في مدينة ريال مدريد، يؤكد على وجود نية لدى اللاعب واتخاذه القرار بارتداء قميص النادي الملكي في الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقد مبابي والاحتفاظ بخدماته مع الغريب لأطول فترة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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