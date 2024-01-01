محمود كهربا: 2023 أحسن سنة في حياتي في الكورة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن عام 2023 أفضل سنة كروية في حياته.

وأضاف "عبدالمنعم"، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، أنه يحلم التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، وحصد المزيد من البطولات من الأهلي والزواج في 2024.

وأكمل: " مش بحلم أني أدفع الغرامة لنادي الزمالك لأن دي إرادة ربنا، وحلمي أتجوز في 2024 ومفيش أي مشاريع حاليًا للزواج".

وتابع: "أحلى حاجة حصلت لي في 2023 أني رجعت ألعب كورة تانية لأن موضوع الإيقاف كان صعب بالنسبالي".

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