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مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الأول من العام الجديد 2024 عدد قليل من المباريات وبداية هادئة في المسابقات المحلية والعالمية، مع فترة التوقف الدولي ومشاركة المنتخبات في البطولات القارية.

وتقام عدد من المباريات اليوم الإثنين 1 يناير عام 2024 القليلة أبرزها مباراة نارية في تجمع فريقي ضد نيوكاسل يونايتد، ومواجهة صعبة في الدوري الممتاز تجمع أبناء القناة بين المصري والإسماعيلي.

وإليكم جدول مباريات اليوم الإثنين:
مباريات في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد- 10:00 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 1.
مباريات
الداخلية ضد الاتحاد السكندري - 04:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports.
المصري البورسعيدي ضد الإسماعيلي - 07:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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