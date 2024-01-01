مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الأول من العام الجديد 2024 عدد قليل من المباريات وبداية هادئة في المسابقات المحلية والعالمية، مع فترة التوقف الدولي ومشاركة المنتخبات في البطولات القارية.

وتقام عدد من المباريات اليوم الإثنين 1 يناير عام 2024 القليلة أبرزها مباراة نارية في الدوري الإنجليزي تجمع فريقي ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، ومواجهة صعبة في الدوري الممتاز تجمع أبناء القناة بين المصري والإسماعيلي.

وإليكم جدول مباريات اليوم الإثنين:

مباريات في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد- 10:00 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري المصري

الداخلية ضد الاتحاد السكندري - 04:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports.

المصري البورسعيدي ضد الإسماعيلي - 07:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports.

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