ميدو: أطالب بتشفير مباريات الدوري مقابل 50 جنيها شهريا

محمد اسماعيل - القاهرة - تمنى أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تتحول كرة القدم في مصر لصناعة، وأن تُدار بشكل مؤسسي.

وطالب ميدو في برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الأحد، بضرورة تشفير مباريات الدوري بمبالغ رمزية، وتدخل في قالب التطوير وتحقيق المكاسب المادية، من خلال استغلال تاريخ البطولة وتاريخ الأندية، والحصول على عوائد مالية للموازنة العامة للدولة.

وأكد أنه يمكن تشفير مباريات الدوري المصري، مقابل 50 جنيه في الشهر، وإذا كان هناك 20 مليون مشترك، ستحقق دخل مادي سنويًا حوالي 12 مليار جنيه في الموسم، بعد ذلك، يتم توزيع حقوق البث بعدالة، وأن تحصل الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي 500 مليون جنيه والمصري والمحلة، ويحصل الأهلي والزمالك على مبالغ أكبر بحكم تاريخهم وبطولاتهم.

وتابع: "والله صدقوني كلامي ممكن يدخلني في مشاكل لكن أنا مش خايف، لو سألتم أي مواطن مصري عن تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الدوري مقابل تقديم كرة نضيفة وتطوير المسابقة ونقل تلفزيوني محترم، هيوافق على ذلك، لأن الجماهير المصرية تتفاخر بتاريخ الكرة المصرية".

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