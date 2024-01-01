شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: نحترم اعتذار الأهلى والزمالك عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أنه يحلم بأن يتطور الدوري المصري ويصل إلى المكانة التي تستحقها الكرة المصرية، وأن تعود الجماهير إلى المدرجات بشكل كبير خلال السنة الجديدة.

وقال دياب، عبر برنامج الكابتن أحمد حسن على قناة dmc: الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية ويمنحان أهمية لأي بطولة وكأس الرابطة تتعامل مع 18 ناديا والموسم الماضي كان هناك حضور جماهيري مميز، وبطولة كأس السوبر شهدت نظاما عالميا من 4 فرق، كما يحدث في إسبانيا مثلاً".

وأضاف: "من الطبيعي خلال فترة التوقف الطويلة تحتاج إلى إعداد جيد، وكأس الرابطة فرصة لتجربة البدلاء والناشئين وتسويق اللاعبين ومؤهلة لكأس السوبر.. اعتذار القطبين نحترمه بشدة".

وأشار دياب إلى أن كل سنة يتم تعديل اللائحة والإضافة بها، وتمت إضافة مكافأة مالية مميزة وعقوبات بقيمة مليون جنيه عن من يعتذر، ولا يمكن تغليظها أكثر من ذلك لأن كرة القدم صناعة.

وأكمل: سننهي الدوري في موعده المحدد وقد واجهنا ظروف صعبة بسبب الدوري الأفريقي، وطالبنا بدوري استثنائي من دور واحد لضبط المسابقات، ولكن الأندية رفضت، وبعد ذلك أصبح من الصعب ذلك بسبب عقود الرعاية الممتدة لأربعة مواسم.