شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل 4 لاعبين قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، في ظل ابتعادهم عن المشاركة مع الفريق الحمر وخروجهم من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر أو اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماتهم، وتدعيم صفوفهم في الفترة الحالية.

ويترقب كل من: أحمد عبد القادر وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج تحديد مصيرهم مع الأهلي، في يناير المقبل، في ظل تلقي البعض منهم عروضا للرحيل عن القلعة الحمراء أو رغبة البعض في البحث عن فرصة جديدة، بعدما ابتعدوا التألق مع الفريق الأحمر.

واللاعبون الأربعة هم:

صلاح محسن

بات صلاح محسن مرشحا للرحيل عن الأهلي في يناير، بعدما فشل في إثبات نفسه واستغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق الأحمر منذ العودة لصفوفه في بداية الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا.

أحمد عبد القادر

تسبب خروج أحمد عبد القادر من حسابات مارسيل كولر بالفترة الأخيرة في تفكير اللاعب بالرحيل عن الأهلي، من أجل المشاركة لفترات أطول واستعادة تألقه بعيدا عن القلعة الحمراء، وبدأ يفكر في الرحيل لأندية خارجية أو الانضمام لسموحة، والذي سبق أن تألق بقميصه من قبل.

محمد الضاوي كريستو

يترقب التونسي محمد الضاوي كريستو حسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل في يناير لأيا من الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي، خاصة أنه يخرج بشكل مستمر من حسابات مارسيل كولر، حيث يهتم نادي مودرن فيوتشر بضم اللاعب والاستفادة من إمكانياته.

أليو ديانج

يحسم مسئولو النادي الأهلي موقف المالي أليو ديانج من الاستمرار في صفوف الفريق أو الرحيل في يناير بعد اهتمام أندية قطرية وسعودية بالتعاقد معه، خاصة أن لديه عرضا من نادي قطر القطري، ويترقب مسئولو القلعة الحمراء تقديم عرض مالي مناسب للتعاقد مع اللاعب.