شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 / 1 / 2024 فى الجولة الـ11 بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري ( دوري nile) بإقامة مباراتين تجمعان الداخلية مع الاتحاد السكندري، والمصري مع الإسماعيلى قبل توقف المسابقة بسبب انشغال منتخب مصر بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار والمقرر لها يناير الجاري.

ففي المباراة الأولى يستضيف الداخلية نظيره الاتحاد السكندري في الرابعة عصر اليوم الاثنين باستاد السلام في مواجهة صعبة للفريقين.

وخسر الداخلية من زد اف سى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الظهور الأخير بالمسابقة فيما فاز زعيم الثغر على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

وفي المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما خاض 8 مباريات، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 10.

من جهته شدد هيثم شعبان المدير الفني للداخلية على لاعبيه بضرورة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما بعد تقديم مباراة باهتة أمام زد اف سى بالجولة الأخيرة، مطالباً بضرورة استعادة الانتصارات.

ومن جانبه طالب طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه بالفوز على الداخلية لضمان مواصلة الانتصارات في المسابقة المحلية قبل توقفها.

وفى المباراة الثانية يستدرج فريق المصري البورسعيدى نظيره الاسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية في ديربى القناة المشهور بالقوة والإثارة والكروية.

وحقق المصري البورسعيدى فوزاً على الزمالك بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر الاسماعيلى من إنبى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف.

وفي المقابل، يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

وصرف مجلس إدارة النادي المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، لتحفيزهم قبل مواجهة الاسماعيلى حيث طالب على ماهر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة استمرار الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى للمسابقة.

ويفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.

وحذر إيهاب جلال المدير الفني للاسماعيلى مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب في المصري البورسعيدى وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.