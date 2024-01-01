بيسيرو: هدفنا التتويج بكأس الأمم ومنتخب مصر مرشح للقب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن هدفه منذ اليوم الاول هو التتويج بلقب كأس الامم الأفريقية المقبلة في كوتديفوار.

وقال بيسيرو في تصريحات صحفية: “ أخوض تجربة جيدة مع منتخب نيجيريا واشرف على تدريب لاعبين مميزين، كما تعرفت بشكل أكبر على طبيعة الكرة الأفريقية ”.

وتابع: “ منذ اليوم الأول قلت أنني أرغب في حصد لقب أمم افريقيا رغم معرفتي بقيمة المنافسين، لكننا نسعى لتحقيق ذلك ”.

وأضاف بيسيرو: “ ستكون المنافسة قوية وصعبة للغاية، هناك العديد من الفرق القوية المرشحة لحصد هذا اللقب ”.

وعن تقييمه لمنتخب مصر: “ المنتخب المصري أحد أفضل المنتخبات في أفريقيا، وهو مرشح بالطبع للفوز بالبطولة ”.

ورد بيسيرو على حقيقة وجود مفاوضات للتدريب في مصر خلال الفترة المقبلة قائلاً: “ أتابع الدوري المصري بالطبع، لكن الآن أنا المدير الفني لمنتخب نيجيريا، كامل تركيزي الآن منصب على نهائيات امم افريقيا ”.