شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى ودياً خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على تجهيز محمود علاء مدافع الفريق للمشاركة فى الدورة الودية التي يخوضها الفريق في الإمارات، ومن المنتظر أن يشارك الزمالك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وخضع محمود علاء لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل الشفاء من الإصابة التي يعانى منها بتورم في أنكل القدم، وأصبح اللاعب جاهزًا للسفر مع بعثة فريقه إلى الإمارات، لاسيما وإن الجهاز الفني خصص برنامج تأهيل خاص للاعب لاستعادة مستواه من الناحية الفنية والبدنية.

ويختبر الجهاز الفني لفريق الزمالك مجموعة من اللاعبين الشباب فى وديات الإمارات، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر، من خلال بطولتين وبمشاركة 6 فرق هى الوحدة الإماراتى والاتفاق السعودى وأم صلال القطرى في البطولة الأولى، ووهان الصينى وأهلى جدة السعودى والرجاء المغربى في البطولة الثانية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى

ويستعد الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجاري باستاد آل نهيان بالإمارات.

تفاصيل استعدادات الزمالك خلال توقف الدوري

ويستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة فى البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير الجاري، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير الجاري، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير الجاري، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.