قائمة هدافي عام 2023.. هاري كين يتصدر ومحمد صلاح تاسعًا

يتصدر هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني، قائمة هدافي عام 2023 في الدوريات الخمس، متفوقًا على الثنائي كيليان مبابي وهالاند، فيما يقع محمد صلاح في المركز التاسع.

ويكشف لكم موقع “كورة 365″، عن 10 لاعبين من قائمة هدافي عام 2023، في الدوريات الخمس الكبرى، حيث يتصدرها هاري كين.

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” للأرقام والإحصائيات، فإن هاري كين يأتي في صدارة هدافي الدوريات الخمس الكبرى في عام 2023 برصيد 38 هدفًا.

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ويأتي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في المركز الثاني برصيد 34 هدفًا، يليه لاوتارو مارتينيز وإيرلينج هالاند بـ29 هدفًا.

قائمة هدافي عام 2023 في الدوريات الخمس الكبرى

1- هاري كين – بايرن ميونخ – 38 هدفًا.

2- كيليان مبابي – باريس سان جيرمان – 34.

3- لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان – 29.

4- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 29.

5- لويس أوبيندا – لايبزيج الألماني – 25.

6- سيرهو جيراسي – ستاد رين – 24.

7-فيكتور أوسيمين – نابولي – 24.

8- ألكسندر لاكازيت – أولمبيك ليون – 24.

9- محمد صلاح – ليفربول – 24.

10- أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد – 21.