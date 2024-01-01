شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مباراتان فى ختام منافسات الجولة الـ11 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراتين تجمعان الداخلية مع الاتحاد السكندري، والمصري مع الإسماعيلى، قبل توقف المسابقة؛ بسبب انشغال منتخب مصر بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار والمقرر لها يناير الجاري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها 2 يناير المقبل 2024، وذلك بناءً على طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضحت الرابطة أن مدرب منتخب مصر طلب بتأجيل المباريات لمنح اللاعبين راحة قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تأجيل مباريات فاركو والأهلي وبيراميدز وسموحة وسيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة الأيام القليلة المقبلة.

كما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 15 فبراير المقبل، وذلك بسبب مواجهة الأهلي ضد وشباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 16، 17 فبراير من الشهر ذاته.

وتم رسميًا، تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري يوم 2 يناير، وتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 15 فبراير.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الاثنين 1 يناير

الداخلية & الاتحاد السكندري..4 عصراً

المصري البورسعيدى & الإسماعيلى.. 7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ةمع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



