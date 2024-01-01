شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستدرج الإسماعيلى فى ديربى القناة باستاد برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق المصري البورسعيدى نظيره الاسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري في ديربى القناة المشهور بالقوة والاثارة والكروية.

وحقق المصري البورسعيدى فوزاً على الزمالك بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر الاسماعيلى من إنبى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف.

وفي المقابل، يحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

وصرف مجلس إدارة المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، لتحفيزهم قبل مواجهة الاسماعيلى حيث طالب على ماهر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة استمرار الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى للمسابقة.

ويفتقد الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.

وحذر إيهاب جلال مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب في المصري البورسعيدى وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.