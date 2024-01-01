شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يحتوى غضب عواد بعد استبعاده من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك، على احتواء محمد عواد بعد استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

محمد عواد كان يأمل في التواجد ضمن القائمة، خاصة أنه يشارك بصفة أساسية مع فريقه في الفترة الأخيرة، إلا أن الحارس فوجئ باستبعاده ما أثار استياءه وحزنه.

وتحدث عبد المنصف مع عواد حول ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، وعدم الاستسلام، مؤكدًا أنه سيحين دوره لخدمة المنتخب فى الوقت المناسب.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.