شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوى لتدعيم صفوفها في هذه الفترة، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وكان الثلاثي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز زد إف سي وبلدية المحلة والجونة أكثر الأندية التى أبرمت صفقات في الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي، وفى المرتبة الثانية الداخلية والاتحاد السكندري.

واكتفى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري المصري بإبرام 3 صفقات جديدة هذا الصيف وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، بينما دعم نادي بيراميدز صفوفه بـ9 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

بينما لم يتعاقد ناديا الزمالك والإسماعيلي مع أى صفقات جديدة بسبب منع الناديين من القيد.