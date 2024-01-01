شكرا لقرائتكم خبر عن "مزاد" سبب تأخير حسم الأهلى لصفقة الفلسطينى وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن سبب تأخر الأهلى فى حسم صفقة الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتدعيم خط الهجوم في الفترة المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى أنهى كل الأمور فى صفقة وسام أبو على ولكن أحد المواقع الدنماركية سرب الخبر مما دفع نادى سيريس السويدي لفتح مزاد على اللاعب".

وتابع شوبير: "الصفقة تبدو فى طريقها للحسم لصالح الأهلى، المسئولين فى القلعة الحمراء يحاولون التوصل لصيغة مع مسئولى النادى السويدى".

وعن الإصابات فى صفوف الأهلى علق شوبير: "طبيب الأهلى قال إن ياسر إبراهيم عنده شد بسيط فى العضلة الضامة وهيرجع بعد يومين من عودة التدريبات الجماعية بينما حسين الشحات سليم تماماً وهيتمرن عادى ، يتبقى موقف رضا سليم اللى غاب عن الاهلى فى مرحلة مهمة ولكن توقف الدوري فرصة ذهبية حتى يستعيد فورمته، وسألت الطبيب أشرم محرم الذى أجري له جراحة الكتف قالى حالته مطمئنة مثل خالد عبد الفتاح".

وجاءت فكرة التعاقد مع وسام أبو علي باعتباره يحمل الجنسية الفلسطينية، وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي، باعتبار أن قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي مكتملة مع وجود كل من: علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج ورضا سليم وأنتوني موديست، ومن الصعب ضم أي لاعب أجنبي آخر.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط الهجوم، في ظل معاناته من أزمة إهدار فرص للمهاجمين وتراجع مستوى الثنائي موديست وصلاح محسن، ولا يوجد بديل للاعب محمود كهربا، ودفع كولر لتوظيف طاهر محمد طاهر في هذا المركز.

وقدم الأهلي عرضا إلى نادي سيريس السويدي لضم وسام أبو علي بقيمة تصل 1.5 مليون دولار يتم دفعه على قسطين، فيما حصل على موافقة اللاعب من أجل الانضمام لصفوف نادي القرن الأفريقي، ويتبقى حسم الأمور المالية مع سيريس.

ويرغب النادي السويدي في تحقيق أعلى استفادة مالية للموافقة على بيع أبو علي، باعتباره من أهم اللاعبين في صفوف فريقه، خاصة أنه سبق أن رفض عرضا منذ فترة لبيع خدمات اللاعب مقابل مليون دولار.