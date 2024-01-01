شكرا لقرائتكم خبر عن 128 مباراة جمعت الإسماعيلى والمصرى قبل ديربى القناة الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق المصري البورسعيدى نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري فى ديربى القناة المشهور بالقوة والإثارة والكروية.

وتعد مباراة الأول من يناير الـ129 في تاريخ مواجهات الفريقين فى جميع البطولات المحلية منذ أول مواجهة بين الفريقين موسم 1948، حيث لعب الفريقان 128 مباراة، فاز الإسماعيلى فى 56 مباراة وتعادل 44 وخسر 28 لقاء، سجل لاعبو الدراويش 171 هدفا واستقبلت شباكهم 127.

وحقق المصري البورسعيدى فوزاً على الزمالك بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الإسماعيلى من إنبى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 13.

وفى المقابل، يحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.