كولر يرحل عن الاهلي.. شوبير يكشف الحقيقة كاملة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن الأنباء المتداولة حول رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي عن أسوار القلعة الحمراء.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين أن المدرب السويسري يشعر بسعادة داخل النادي الاهلي حيث ولم يكن يفكر إطلاقا في الرحيل”.

وأوضح” كولر سعيد جدا بجمهور الفريق، والدعم الذي يتلقاه منهم سواء في مصر، أو عند السفر للدول العربية، مثلما حدث في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في السعودية بالإضافة لبطولة السوبر المصري بالإمارات”.

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وتابع” كولر أيضًا يشعر بسعادة غامرة بعدد البطولات التي حققها مع العملاق القاهري ووعى المدرب الويسري جيدا أن جماهير الاهلي لا يقبل بخسارة أي بطولة، ويسعى دائمًا للوقوف على منصات التتويج”.

وقاد المدرب السويسري مؤخرًا النادي الاهلي لحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالإضافة لبطولة السوبر المصري على حساب فيوتشر.