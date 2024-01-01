ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ونيوكاسل اليوم

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية المواجهة التي تجمع بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ونيوكاسل يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام نيوكاسل اليوم الأثنين على ملعب «آنفليد»، معقل الريدز، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

ويدخل ليفربول هذه المواجهة محتلًا ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة متساويًا مع نادي أستون فيلا ومبتعدًا عن صاحب المركز الثالث نادي مانشستر سيتي الذي يحمل في جعبته 40 نقطة.

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في المقابل يحتل نادي نيوكاسل المرتبة التاسعة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثامن نادي برايتون.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 42

2- أستون فيلا 42

3- مانشستر سيتي 40

4-أرسنال 40

5- توتنهام هوتسبير 39

6- وست هام يونايتد 33

7- مانشستر يونايتد 31

8- برايتون 30

9- نيوكاسل يونايتد 29

10- تشيلسي 28

11- وولفرهامبتون 28

12- بورنموث 25

13- فولهام 24

14- كريستال بالاس 21

15- نوتينجهام فورست 20

16- برينتفورد 19

17- إيفرتون 16

18- لوتون تاون 15

19- بيرنلي 11

20- شيفيلد يونايتد 9