ليفربول يستهدف التعاقد مع بديل محمد صلاح

يستهدف نادي ليفربول التعاقد مع بديل جديد للدولي المصري محمد صلاح من الدوري الإنجليزي الممتاز تحسبًا لرحيل الأخير في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح عن ليفربول في 30 يونيو 2025،وبالتالي سيصبح الصيف القادم هو الفرصة الأخيرة لحصول ليفربول على استفادة مادية.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى أحد الاندية السعودية حيث من المتوقع أن يتصارع الهلال والاتحاد على خدمات اللاعب.

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ووفقًا لما ذكره موقع “Football Insider” البريطاني أن ليفربول أصبح مهمتًا بالتوقيع مع موهبة كريستال بالاس، مايكل أوليس، ويفكر في ضمه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويعتبر أوليس على أعتاب أكثر من نادٍ إنجليزي مثل تشيلسي، مانشستر سيتي، ولكن يرى النادي الإنجليزي بأن اللاعب مناسب ليكون بديلًا للهداف، محمد صلاح، حال رحيله عن أنفيلد.