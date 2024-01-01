فيفا يحسم الجدل حول صدارة رونالدو قائمة هدافي العالم في 2023

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجدل حول صدارة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، قائمة هدافي العالم في عام 2023.

واستطاع رونالدو أن يتصدر قائمة هدافي العالم في عام 2023، برصيد 54 هدفًا، سجلهم مع فريق النصر السعودي.

وأثارت أهداف رونالدو جدلًا واسعًا، بسبب أهدافه في البطولة العربية، حيث تحدثت تقارير صحفية عن أنه ليس هداف العالم في العام المنصرم، بسبب هذا الأمر.

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وأكد فيفا عبر حسابه الرسمي على الانترنت، أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي العالم في عام 2023 برصيد 54 هدف، وويليه الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 52 هدفًا.

ويأتي تباعًا، الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 52 هدفًا، والنرويجي إيرليج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب الـ 52 هدفًا.

جدير بالذكر أن قائد النصر يأتي في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم منفردًا برصيد 20 هدفًا.