"العائد ١٢ مليار جنيه".. ميدو يطالب بخطوة غير مسبوقة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بتشفير مباريات الدوري المصري، والاستفادة ماديا لجميع الأندية.

وقال "ميدو" في برنامجه على قناة المحور: "أتمنى أن تتحول كرة القدم في مصر لصناعة، وأن تُدار بشكل مؤسسي، ويجب تشفير مباريات الدوري المصري".

أضاف: "يجب استغلال تاريخ البطولة وتاريخ الأندية، والحصول على عوائد مالية، وأتمنى تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الشهر، حينها ستحصل على 12 مليار جنيه في الموسم".

وأوضح: "ويجب يتم توزيع حقوق البث بعدالة، وأن تحصل الأندية الشعبية على 50 مليون جنيه، ويحصل الأهلي والزمالك على مبالغ أكبر بالطبع نظرا لمشاركتهم الخارجية".

وأتم تصريحاته: "أي مواطن مصري لو سألته عن تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الدوري مع تطوير المسابقة، سيوافق على ذلك، الجماهير المصرية تتفاخر بتاريخ الكرة المصرية".