"لكل نهاية مشوار".. أول تعليق لـ عبد الرؤوف بعد الاستقالة من البلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد عبد الرؤوف على تقديم استقالته من تدريب فريق بلدية المحلة، خلال الساعات الماضية، بسبب النتائج السيئة.

وكتب أحمد عبدالرؤوف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لكل مشوار نهاية.. الحمد لله على ما هو فات وأسأل الله التوفيق على ما هو قادم.. شكرا".

وكان فريق بلدية المحلة تعرض لخسارة كبيرة خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، على يد فريق إنبي بثلاثة أهداف دون رد، وقدم بعدها أحمد عبدالرؤوف استقالته مباشرة.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز 13 في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد عشرة نقاط.