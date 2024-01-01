اخبار الرياضه

"لكل نهاية مشوار".. أول تعليق لـ عبد الرؤوف بعد الاستقالة من البلدية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد عبد الرؤوف على تقديم استقالته من تدريب فريق بلدية المحلة، خلال الساعات الماضية، بسبب النتائج السيئة.

وكتب أحمد عبدالرؤوف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لكل مشوار نهاية.. الحمد لله على ما هو فات وأسأل الله التوفيق على ما هو قادم.. شكرا".

وكان فريق بلدية المحلة تعرض لخسارة كبيرة خلال الجولة الماضية من بطولة الممتاز، على يد فريق إنبي بثلاثة أهداف دون رد، وقدم بعدها أحمد عبدالرؤوف استقالته مباشرة.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز 13 في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد عشرة نقاط.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا